Público se burla de tenista por sus gritos en Abierto de Australia

En el encuentro entre Aryna Sabalenka y Ashleigh Barty en el Abierto de Australia, se vivió un momento incomodo cuando los asistentes imitaron los gritos de la bielorrusa durante sus saques.

Las burlas no paraban hasta que el juez puso fin a este comportamiento por parte del público.

El resultado final del encuentro fue la victoria para Ashleigh Barty que se lo llevó en tres sets.

"Ladies & gentlemen please, during the rally, do not scream."



