Tenista abandona torneo por un pelotazo en el ojo

El belga David Goffin tuvo que abandonar hoy su semifinal del torneo de tenis de Róterdam ante el búlgaro Grigor Dimitrov tras darse accidentalmente un pelotazo en el ojo izquierdo.

El cuarto favorito en el certamen holandés dejó el partido cuando perdía 6-3 y 0-1 ante Dimitrov, que espera ahora por el suizo Roger Federer o el italiano Andreas Seppi en la final de mañana.

Goffin se lesionó en un intento de volea tras un passing de Dimitrov. El belga realizó un impacto defectuoso con tanta mala fortuna que la pelota dio en su propio ojo.

Grigor Dimitrov 🇧🇬 reached his first Rotterdam final, in unfortunate circumstances. David Goffin 🇧🇪 had to retire with an eye injury..



“It was such a quality first set.”#abnamrowttpic.twitter.com/yydDdBGyVl