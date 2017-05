“Nadal es el favorito para ganar el torneo”: Djokovic

París

El serbio Novak Djokovic afronta "como un torneo más" la defensa de su primer título de Roland Garros, sin querer ponerse "presión suplementaria" convencido de que el español Rafael Nadal es "favorito número uno".

"No quiero agregar más presión. No afronto el torneo como que tengo que ganarlo a toda costa. No lo he hecho nunca cuando he ganado un Grand Slam", dijo.

"Rafa, ha sido junto a Roger (Federer) el mejor de esta temporada, sus resultados han sido excelentes. El nivel de tenis que muestran es muy alto. Además, Rafa juega en su superficie favorita y ha ganado tres torneos seguidos, por lo que tendrá mucha confianza. Para mi es el principal favorito para ganar el torneo", dijo.

En cuanto al británico Andy Murray, actual número uno del mundo, Djokovic señaló que "ha tenido muchos altibajos" durante la temporada, mientras que el suizo Stan Wawrinka "comenzó bien pero luego sufrió un poco".

También se refirió a las jóvenes promesas, como el alemán Alexandre Zverev o el austríaco Dominique Thiem, aunque señaló que a cinco sets "todo cambia".

Djokovic reconoció que esta temporada ha sufrido mucho, pero señaló que la llegada de André Agassi como nuevo entrenador le ha servido de "fuente de motivación" para "lanzar un nuevo inicio".

"Un nuevo capítulo de mi carrera de jugador comienza", dijo el serbio, que tendrá a su lado por vez primera a Agassi durante Roland Garros, tras haber recibido su consejo telefónico durante los torneos de Madrid y Roma.

"Tengo un nuevo equipo y siento nuevas vibraciones", dijo el tenista, quien aseguró que enseguida llegó a un acuerdo con Agassi.