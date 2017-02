Djokovic busca la paz

Ciudad de México

El serbio Novak Djokovic se convirtió en la mayor sorpresa para la edición 24 del Abierto Mexicano de Tenis y en una de las más importantes de su historia. El ex número uno del mundo estará en Acapulco por primera vez, para disputar el torneo que comienza tan pronto como el lunes 27 de febrero.

‘Nole’ utilizará el torneo mexicano como preparación para el Masters 1000 de Indian Wells, que inicia el 6 de marzo, y como motivación para recuperarse de unos últimos meses complicados a nivel profesional.

Después de empezar el 2016 con los títulos de Grand Slam en Australia, y Roland Garros, por primera vez, además de los Masters 1000 de Indian Wells, Miami y Madrid, el serbio sufrió un duro golpe al caer en la tercera ronda de Wimbledon frente al estadunidense Sam Querrey, 41 del ranking, en ese momento.

Pero el mayor impacto lo sufrió en los Olímpicos de Río de Janeiro, cuando perdió contra el argentino Juan Martín del Potro apenas en la primera ronda, con lo que vio frustrado su sueño de ganar la medalla de oro en la rama varonil en Brasil.

A partir de ahí, Djokovic no se recuperó. Perdió la final del US Open ante el suizo Stan Wawrinka, cayó en las semifinales de Shanghái, en los cuartos de París, y en el duelo decisivo de las Finales del Tour en Londres frente al escocés Andy Murray.

Antes de ese torneo había perdido el primer lugar del ranking de la ATP por primera vez en 122 semanas, a manos del británico.

Para iniciar el 2017, Novak venció a Andy Murray en la final de Qatar, lo que hacía pensar que recuperaba su nivel; sin embargo, cayó apenas en la segunda ronda del Abierto de Australia ante el uzbeco Denis Istomin, 117 del planeta.

El ex número uno del mundo no ha vuelto a pisar una cancha de tenis, pero ha decidido hacerlo en México. “Grandes noticias, me verán de regreso la semana siguiente en Acapulco, ¿me extrañaron’”, escribió en su cuenta de Twitter.

El ganador de 12 títulos de Grand Slam será el mejor sembrado del certamen, y será el sexto integrante del Top 10, junto al canadiense Milos Raonic (4), al español Rafael Nadal (6), al croata Marin Cilic (7), al austriaco Dominic Thiem (8) y al belga David Goffin (10), aunque su verdugo en Río, Juan Martín del Potro también estará presente.