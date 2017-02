'Nole', emocionado por la bienvenida en Acapulco

Acapulco

El serbio Novak Djokovic reconoció que lo impresionó la presencia de la gente en la primera práctica que tuvo en Acapulco, el domingo por la noche, cuando el público se le entregó, al gritar 'Nole, Nole' y hacer la ola, y afirmó que espera estar a la altura de las expectativas el martes, cuando debute en el torneo nacional.

"Es mi primera vez en México, y lo que viví en la cancha central, no es algo que haya experimentado muchas veces en mi vida y quiero agradecer a la gente que vino a recibirme, a ver la sesión de entrenamientos, y darme esta energía que sentí en la cancha, espero responder, y jugar el mejor tenis que pueda esta semana, tener un buen torneo. Estoy feliz de elegir venir aquí por primera vez, he escuchado buenas cosas sobre el certamen, en los últimos tres o cuatro años los jugadores que han venido hablan sobre la calidad del certamen, y ahora tenemos cinco top 10, es impresionante, será duro, pero hay mucho interés y agradezco que apoyen el tenis", señaló.

El serbio reaparecerá en el tour de la ATP en México, porque después de quedar eliminado en la segunda ronda del Abierto de Australia por el uzbeco Denis Istomin, no ha vuelto a pisar una cancha del circuito, y solo disputó un partido de la Copa Davis, una ausencia que utilizó para reflexionar sobre lo vivido en los últimos meses.

"No había sufrido una derrota en la primera semana de Australia por varios años, ha sido mi mejor Grand Slam, lo he ganado seis veces, pero es normal experimentar momentos en los que no estás jugando tan bien como puedes, o el rival tiene un gran día, debes lidiar con eso, y aprender más de las derrotas, pensar en lo que has hecho mal y cambiar algunas cosas, mejorar y eso puede resultar en algo positivo para el futuro. Porque cuando ganas, aunque sean partidos feos, no analizas lo que debes hacer o trabajar, avanzas en los torneos y piensas que todo está bien, y tal vez no es el estándar que deberías, así lo veo, tomo lo positivo, es una lección que me dio la vida, y sigo adelante", señaló en conferencia de prensa.

Acerca de las condiciones en Acapulco, 'Nole' respondió con una sonrisa, al limpiarse el sudor con una toalla, pero confía en que jugar de noche durante todo el certamen, le ayude a acostumbrase con mayor facilidad.

"Acabo de terminar la práctica y digamos que es más placentero jugar en la noche, estoy contento que los partidos sean tarde, así no hay tanta humedad, calor, lo que es difícil para los tenistas, pero es lo mismo para ti y para tu rival, tal vez sería bueno tener más tiempo para adaptarse, pero es mi primera vez, para ajustarme al horario, a las condiciones, así que espero ser capaz de jugar al máximo en la noche".

