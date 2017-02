Djokovic cumple y avanza a segunda ronda del AMT2017

La versión de Novak Djokovic que debutó con un triunfo en Acapulco se pareció más a la de los últimos meses, en la que escasean los títulos y sufre derrotas sorpresivas. El triunfo ante el eslovaco Martin Klizan no dejó puntos para el recuerdo, ni pareció tan contundente como la jerarquía del número dos del mundo indicaba.

Incluso el ambiente en la cancha central estuvo lejos del recibimiento que le brindó a Nole en el entrenamiento del domingo, había más expectativa que emoción, ante la aparición del ganador de 12 torneos de Grand Slam.



That was one heck of a match point. 👌



Djokovic finishes his @AbiertoTelcel debut in style. https://t.co/Y7f5EbPkVz