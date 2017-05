"No entreno en arcilla, se me ensucia el coche": Kyrgios

París

La arcilla es la peor superficie para el tenis de Nick Kyrgios ya se sabe, pero el australiano sorprendió hoy al asegurar que cuando está en su país nunca se entrena en polvo porque se le ensucia el coche.

"De la arcilla no me gusta que te mancha las zapatillas. Cuando estoy en casa no entreno prácticamente en arcilla porque se me ensucia el coche", señaló Kyrgios tras ganar su debut en el Abierto de Francia.

El australiano, décimo noveno del ranking con 22 años, derrotó al alemán Philipp Kohlschreiber por 6-3, 7-6 (7-4) y 6-3 en la primera ronda de Roland Garros, donde nunca consiguió pasar de la tercera rueda.

Cuartofinalista sobre el cemento de Australia en 2015 y sobre el césped de Wimbledon un año antes, Kyrgios señaló que la arcilla también tiene su parte positiva, y es que los puntos son más entretenidos.

"Lo que me gusta de la tierra es que los puntos son más divertidos. Puedes ver más variedad de goles y se puede disfrutar más. Yo creo que puedo jugar bien en arcilla, pero no creo que sea mi superficie favorita", dijo el "aussie".