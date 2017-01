Los ‘mata gigantes’ del Abierto de Australia

Ciudad de México

Transcurrió una semana en las pistas de Melbourne, Australia y con ella grandes sorpresas son las que se han vivido en el primer Grand Slam del año; los Cuartos de Final están definidos y aunque están presentes algunas de las raquetas habituales que llegan a esta instancia, en el camino han quedado algunos de los 'gigantes' del deporte blanco.

Desde el primer día la sorpresa llegó, cuando en la primera ronda Simona Halep, número cuatro del mundo, cayó ante la estadunidense Shelby Rogers, quien ocupa el lugar 52 en la clasificación de la WTA.

Días más tarde, el uzbeko Denis Istomin (117) dio uno de los partidos más grandes en toda su carrera, al eliminar en la segunda ronda a Novak Djokovic, quien además de ser el número dos en el ranking de la ATP, defendía el título en Australia. Del mismo modo, en la segunda ronda del torneo, cayó la número tres en la WTA, Agnieszka Radwańska ante la croata Lucic-Barroni.

Pero la gran sorpresa se dio este fin de semana, cuando en la cuarta ronda los número uno de la clasificación quedaron fuera, Andy Murray y Angelique Kerber no lograron superar la ronda de los Octavos de Final, y en su lugar avanzaron Mischa Zverev y Coco Vandeweghe, números 50 y 35 del mundo, respectivamente.

Los tenistas que lograron la 'hazaña' de echar a los grandes favoritos, ¿son una promesa del tenis o solo tuvieron una buena tarde?, a continuación, te presentamos quién es cada uno:

Shelby Rogers

La estadunidense de 24 años derrotó a Halep 6-3 y 6-2, y aunque sorprendió en la primera ronda, poco le duró el gusto, pues para la siguiente etapa, la número 52 en el ranking de la WTA cayó ante la australiana Ashleigh Barty.

Shelby es profesional desde el 2009, este 2017 fue su segunda participación en Australia y superó su actuación del 2015, cuando no logró superar la primera ronda. La joven norteamericana aún no ha conseguido un título en el circuito de la WTA y su mejor actuación en un Grand Slam fue en el US Open de 2015, cuando llegó hasta la tercera ronda.

Denis istomin

Profesional desde 2004 Istomin logró la 'hazaña' más grande de su carrera al echar a Novak Djokovic en la segunda ronda del Abierto de Australia. El uzbeko de 30 años ocupa actualmente el lugar 117 del ranking de la ATP y a pesar de su más de 10 años de carrera, solo ha conseguido un título dentro del circuito: Nottingham en 2015.

Su mejor actuación en un Grand Slam había sido el US Open de 2013, cuando accedió a los Octavos de Final, este 2017 lo igualó, pues cayó en la misma instancia de Australia ante Dimitrov.

Lucic-Baroni

Una de las sensaciones en Australia, pues se ha logrado clasificar a la ronda de Cuartos de Final en la modalidad de dobles y además en la categoría individual. La croata de 32 años de edad actualmente ocupa el lugar 79 del ranking y es recordada por haber ganado Abierto de Australia de 1998 en compañía de Martina Hingis.

Tras 20 años de carrera, este 2017 está viviendo uno de los mejores Grand Slam, pues jugará los Cuartos de Final ante Pliskova; las semifinales en Wimbledon de 1999 es su mejor marca.

Mischa Zverev

El número 50 del mundo echó al mejor del mundo, Andy Murray en los Octavos de Final, Zverev de 29 años es profesional desde 2005 y en toda su carrera no ha conseguido un título del circuito. El alemán vive el mejor Grand Slam de su trayectoria, pues jugará las semifinales ante Roger Federer.

Coco Vandeweghe

La estadunidense número 35 del mundo comprobó que Kerber no está pasando su mejor momento, la joven de 25 años echó a la mejor clasificada ahora se medirá en Cuartos de Final ante la española Muguruza.

La profesional desde 2008 solo cuenta con dos títulos en su carrera, ambos en Hertogenbosch, en 2014 y 2016. Esta edición de Australia está viviendo una de sus mejores actuaciones en Grand Slam, aunque en 2015 jugó las semifinales en Nueva York.