Lucas Gómez, quinto mexicano eliminado en CDMX Open

Ciudad de México

A pesar de tener un buen inicio, Lucas Gómez se convirtió en el quinto mexicano eliminado del Abierto de la Ciudad de México, luego de caer en dos sets ante el argentino Facundo Arguello.

El 2-0 inicial del primer capítulo fue bastante efímero. El jugador sudamericano supo sobreponerse, tomando un control claro del encuentro y rematándolo en dos parciales.

"Siempre me mantuve bien; sólo en el inicio tuvo la ventaja, pero supe sobreponerme. La altura sí influye, sí es difícil jugar en estas condiciones, pero a pesar esto tuve el control, de no ser por algunos errores, estuve bien. Estoy muy feliz, he tenido un años complicado y ganar en primera ronda en torneo como éste es muy alentado", dijo Facundo Argüello.

Al momento, los únicos tenistas mexicanos que quedan en el torneo son Luis Patiño y Manuel Sánchez.

Por otro lado, en el primer duelo de dobles del torneo, la pareja compuesta por Sebastian Korda y Nicolás Mejía derrotó en parciales de 7-5, 2-6 y 10-4 al dúo de Robert Galloway y Austin Krajicek.