Día triste para los favoritos en la Copa Yucatán

Enviada / Mérida, Yucatán

Este jueves las condiciones climatológicas provocaron que los partidos de Cuartos de Final se retrasaran. Los encuentros más llamativos del día fueron el partido entre la sembrada número uno, la argentina María Lourdes Carlé contra Alexa Noel de Estados Unidos y por otro lado, el del mexicano, quinto de la siembra, Alan Fernando Rubio Fierros contra el primero del torneo, Chun Hsin Tseng de Taipéi.

Carlé, una de las favoritas de esta edición, quedó eliminada en dos mangas 6-4 y 6-3 por Noel.

Al parecer hoy habrá sorpresa... la argentina Carlé, sembrada número uno del torneo va abajo en el marcador 6-4, 5-2 #CopaYucatán 👀 pic.twitter.com/xTpVldS2z6 — Sara Alonso (@saralonso_) November 24, 2017

"Me siento bien por el resultado, ella es una rival muy difícil, jugué contra ella en febrero, perdí ese encuentro, me sentía muy nerviosa, pero ahora me siento increíble de que tuve otra oportunidad de poder ganar y lo logré", aseguró Noel al finalizar el partido.

Por otro lado, uno de los encuentros más atractivos del día fue entre Tseng y Rubio, ambos grandes favoritos de este torneo; sin embargo, sólo hubo un ganador. El chino se impuso todo el tiempo, en el primer set dejó sin posibilidades al mexicano quedando 6-0 y en el segundo, Fierros sacó más la garra, pero no fue suficiente ya que quedó 6-4.

"Me sentí muy cansado en el primer set, sobre todo porque ayer jugué muchos partidos. Chun jugó muy bien, no me dio chance de entrar al principio, pero lo hizo muy bien", reconoció el mexicano luego de la derrota.