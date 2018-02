Juan Martín del Potro se despide de su perro

Ciudad de México

Esta mañana, Juan Martín del Potro perdió a su mejor amigo, su perro. El tenista argentino, número 9 del mundo según el ranking de la ATP, compartió en redes sociales la partida de su mascota.

“Te voy a extrañar mucho, compañero fiel. Me acompañaste en estos casi 10 años, me esperaste con alegría después de cada viaje, me protegiste, hiciste feliz a una familia entera y hoy te vas a descansar en paz dejando tu huella en mi corazón. Adiós, César", se lee en la publicación de Del Potro en Instagram.