Del Potro vence al retiro

Acapulco, Guerrero

Juan Martín del Potro está de regreso en Acapulco. El argentino disputará el Abierto Mexicano de Tenis por tercera vez, pero por primera ocasión llega como uno de los 10 mejores jugadores del planeta, después de una temporada en la que confirmó su regreso a la élite.

Si en el 2016, con la medalla de plata en los Olímpicos de Río de Janeiro y el primer título de la Copa Davis en la historia de Argentina, la Torre de Tandil demostró que el campeonato del US Open 2009 no fue una casualidad, el año anterior le sirvió para recuperar constancia.

Después de saltarse Australia para recuperarse de la proeza con su país, Delpo comenzó la campaña 2017 con el torneo de Delray Beach, donde alcanzó las semifinales, después participó en Acapulco como el 32 del ranking, pero cayó ante el serbio Novak Djokovic en la segunda ronda; de nuevo se encontró a Nole en Indian Wells y al suizo Roger Federer en Miami. Volvió a jugar en arcilla y alcanzó los cuartos en el Masters 1000 de Roma y la tercera ronda en Roland Garros, que no disputaba desde 2012, donde cayó ante el británico Andy Murray; en Wimbledon se marchó temprano, tras su segundo partido con derrota ante el letón Ernests Gulbis.

En el US Open superó al austriaco Dominic Thiem y le propinó a Federer su única caída en Grand Slam en el año, antes de encontrarse con el español Rafael Nadal en semifinales, pero el impulso de Nueva York lo llevó a un paso de la final en Shanghái, con derrota ante Roger, y al título en Estocolmo, su segundo en fila en Suecia y el 20 en su carrera profesional.

Como 19 del ranking llegó a la final en Basilea y con las lesiones de Djokovic, Murray y el japonés Kei Nishikori, sus posibilidades de jugar las Finales del Tour en Londres aumentaron, aunque al perder ante el estadunidense John Isner en París dejó de lado esa idea.

“Ya fui varias veces, he jugado una final también ahí (en 2009) y los que fueron se lo merecían, así que estoy contento por mi carrera y por lo que estoy haciendo”, señaló a La Afición.

Sin embargo, tras varias temporadas de lesiones y recaídas, Delpo regresó al Top 10 el 15 de enero de este año, fue el final de una cuesta que comenzó desde 2014, con operaciones de muñeca, ausencias prolongadas e incluso la posibilidad de no regresar al deporte.

“Estar ahí es un premio a todo el esfuerzo que he hecho para no retirarme nunca, me ha costado mucho volver a jugar y para mí hoy estar en el Top 10 es algo impensado, increíble y que no imaginaba después de todas mis lesiones y operaciones”, reconoció el sudamericano.

COMO EN CASA

Como noveno del mundo arriba para su tercera experiencia en Acapulco. La primera ocurrió en 2006, cuando era un adolescente y cayó en primera ronda ante el español Albert Montañés, mientras que la segunda llegó 11 años después; en el debut sufrió ante el estadunidense Frances Tiafoe y luego se encontró con Djokovic.

Ahora es el sexto sembrado y uno de los máximos candidatos a llevarse El Guaje, aunque el debut no será sencillo contra el alemán Mischa Zverev. “Estoy contento de volver a este gran torneo, es una ciudad hermosa, el evento es súper agradable para estar y son pocas las semanas en el año donde uno disfruta también mucho las cosas afuera del tenis, y este Abierto Mexicano tiene eso”, señaló. El argentino es reconocido a donde va.

En Nueva York recibió una gran ovación de pie cuando cayó ante Nadal y en Acapulco el duelo ante Nole del año anterior se convirtió en un duelo de porras, con el ‘Delpo, Delpo’ retumbando en el Estadio Pegaso; para esta ocasión en el Kid’s Day, el de Tandil solo fue superado en aplausos por Rafa, a pesar que en el Puerto tiene marca de 1-2.

“Es espectacular para mí, es algo difícil de conseguir cuando practicas un deporte, y tengo la suerte de ser uno de esos tan reconocidos con mucho respeto en el mundo y me pone muy contento, me da orgullo y siempre estoy agradecido por ese cariño”, aseguró Del Potro.

Ese cariño de la gente que ha sido clave para que el argentino derrote a su principal rival, las lesiones y no le deje ganar el partido al retiro, que más de una vez amenazó con dejarlo fuera del Tour.