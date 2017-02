Bouchard y del Potro conquistan Acapulco

Enviado, Acapulco

El primer partido del draw principal en el Abierto Mexicano de Tenis fue al pie de la playa, entre una canadiense, Eugénie Bouchard, y un argentino Juan Martín del Potro. Con un peloteo informal, dos de las estrellas del torneo de Acapulco arrancaron de forma oficial con las actividades.

La sede del encuentro no fue el Estadio Pegaso, sino la playa de Pie de la Cuesta. La cancha, de color azul, como las del resto del torneo, fue instalada en la playa, con el mar como fondo.

Los tenistas arribaron en helicóptero, y llegaron hasta el lugar caminando, entre decenas de personas que buscaban el autógrafo o la selfie.

Después de recibir unos cofres como recuerdo, el director del certamen, Raúl Zurutuza dio la indicación para comenzar con el partido, y aunque se trataba de un peloteo amistoso, sin mayor esfuerzo, Delpo se inspiró y conectó una buena bola, lo que provocó la molestia de Bouchard.

Entonces el argentino decidió pasar a la defensiva, y la norteamericana también mostró sus cualidades, durante los menos de cinco minutos de acción.

Al final del partido, La Torre de Tandil y Genie posaron para las cámaras, incluso Del Potro destacó la belleza de la playa, y cuando le cuestionaron si se veía como favorito en el evento, respondió 'no, son Nole (Novak Djokovic) o Rafa (Nadal), o alguno', entre risas, mientras le traducía a Bouchard.

Después, ambos tenistas caminaron para tomarse una fotografía en un arco de Pie de la Cuesta, con las raquetas, con la canadiense trepándose en la instalación para acercarse a la estatura de su rival de la primera jornada.

Tras la actividad, el sudamericano aprovechó para destacar las virtudes de Acapulco: "Es muy lindo, no conocía este lugar, no pensaba que era tan bonito tampoco, esta vez me tocó venir a jugar al tenis, pero tranquilamente se puede venir de vacaciones a disfrutar".

Además, comentó sobre la convivencia, que rompe con la rutina de los jugadores: "Es un lugar muy bonito para estar, una buena actividad, algo diferente para nosotros, así que la pasé muy bien con Genie".

El sorteo del Abierto Mexicano abrió la posibilidad de un enfrentamiento entre Delpo y el serbio Novak Djokovic, como ya ocurrió en la primera ronda de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, con triunfo para el argentino, pero Juan Martín prefirió esperar a superar su obstáculo en el debut, antes de visualizar un duelo ante el número dos del mundo.

"Es posible, tenemos que ganar nuestros primeros partidos y creo que la gente está expectante que juguemos en contra, pero hay que ir partido a partido", concluyó.

El probable enfrentamiento contra Nole será mucho más complejo que el duelo en Pie de la Cuesta contra Bouchard, donde lo habitual fueron las sonrisas.

DATO

Tanto Juan Martín del Potro como Eugénie Bouchard harán su debut en el torneo el martes, ante el estadunidense Frances Tiafoe y la croata Ajla Tomljanovic, respectivamente.