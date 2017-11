Grigor Dimitrov, segundo semifinalista del Masters

Ciudad de México

El búlgaro Grigor Dimitrov es semifinalista de las Finales de la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP) de Londres tras vencer al belga David Goffin por 6-0 y 6-2, en un encuentro resuelto en una hora y 13 minutos.

Dueño de la línea de fondo, Dimitrov se sintió cómodo para repartir juego y terminar numerosos intercambios con convicción; además, fue asertivo hasta el final y, sin ceder su servicio en toda la tarde, cerró el encuentro con un preciso tiro de derecha que aterrizó en la esquina.

"Pocos días en la temporada todas las pelotas van donde quieres, hoy fue uno de esos días. Mi desplazamiento ha sido excepcional. He creído en mis golpes en todo momento y me he sentido fantástico en pista", comentó Dimitrov en una entrevista compartida por el portal digital de la ATP.

Este es el segundo triunfo del búlgaro en el Grupo Pete Sampras y ha obtenido un lugar entre los mejores cuatro de la competencia, en la cual Roger Federer ya está instalado.