Muguruza se retira lesionada en su debut en Dubái

Dubái

La española Garbiñe Muguruza se retiró hoy lesionada del pie izquierdo tras menos de media hora de juego en su debut en el torneo de tenis de Dubái.

La campeona de Roland Garros, que perdía 4-1 ante la ucraniana Kateryna Bondarenko cuando decidió tirar la toalla, aseguró que sufre problemas en el tendón de Aquiles.

"He estado entrenando, pero intermitentemente, la verdad, por el dolor. Algunos días está un poquito mejor, algunos días un poquito peor", lamentó.

La cabeza de serie número cinco aseguró que las molestias las trajo de Doha, donde la semana pasada tuvo que jugar dos partidos en un día por los desajustes en el programa generados por la lluvia.

"Después del segundo partido de Doha al volver al hotel empecé a notar molestias en el tendón de Aquiles izquierdo. A la mañana siguiente el dolor se agudizó y las molestias han seguido desde aquel día", explicó.

"Hoy me molestaba especialmente al sacar ya que es el pie sobre el que caes y me impedía moverme de lado a lado, lateralmente. Es un dolor muy agudo que me impide moverme", agregó la tenista de origen venezolano.

"La verdad es que estoy un poco decepcionada, estos eran dos torneos importantes. Regresaré mañana y haré una resonancia para ver exactamente lo que es", adelantó.

En Dubái, la número siete del mundo estaba exenta de jugar en primera ronda, pero apenas pudo disputar 30 minutos de su partido de segunda ante la Bondarenko.