Federer se instala en el primer lugar del ranking de la ATP

Tras vencer el pasado viernes al holandés Robin Haase (4-6, 6-1 y 6-1) en los cuartos de final del torneo de Rotterdam, de categoría ATP 500, Roger Federer volvió, tras cinco años, a posicionarse como el número 1 de la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP), desplazando de la cima de la clasificación al español Rafael Nadal.

El suizo mantuvo la buena racha y se llevó el trofeo del Rotterdam a casa este domingo, al imponerse por un doble 6-2 ante el búlgaro Grigor Dimitrov. Con esta victoria, Federer alcanzó el título número 97 de su carrera, y se convierte, a sus 36 años y 6 meses, en el número uno más veterano de la historia, y supera así el récord del estadounidense Andre Agassi, quien tenía 33 años cuando ocupó esta posición por última vez en el año 2003.

El español Rafael Nadal pasó a ocupar la segunda plaza de la clasificación, mientras que Dimitrov desplazó al alemán Alexander Zverev (5º) y se situó en la cuarta plaza.

El sudafricano Kevin Anderson saltó dos escalones y logró adentrarse entre el privilegiado cuadro de los 10 primeros, ocupando ahora el noveno puesto. Por su parte, el argentino Juan Martin del Potro descendió uno (10º) pero se mantiene dentro del exclusivo grupo.

Los españoles Albert Ramos Viñolas y Roberto Bautista Agut subieron un escalafón y se posicionaron en las plazas número 19 y 22, respectivamente. No obstante, el también español Pablo Carreño Busta descendió un puesto y abandonó el cuadro de los 10 mejores del mundo.

Clasificación mundial de la ATP

1. Roger Federer (SUI) 10,105 puntos

2. Rafael Nadal (ESP) 9,760

3. Marin Cilic (CRO) 4,960

4. Grigor Dimitriv (BUL) 4,635

5. Alexander Zverev (ALE) 4,450

6. Dominic Thiem (AUT) 4,220

7. David Goffin (BEL) 3,280

8. Jack Sock (USA) 2,880

9. Kevin Anderson (AFS) 2,825

10. Juan Martin del Potro (ARG) 2,815

For the first time in a long time, welcome back to the top @rogerfederer 🙌 pic.twitter.com/qjqmxwmSj5