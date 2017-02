Dominic Thiem, el campeón está de vuelta en Acapulco

Acapulco

El campeón arribó a Acapulco en silencio. Después de coronarse en Río de Janeiro el domingo, el austriaco Dominic Thiem aterrizó en el Abierto Mexicano de Tenis para defender su corona, sin tener los focos encima. La presencia del serbio Novak Djokovic y el español Rafael Nadal le ha quitado luces al joven de 23 años que hace un año celebró su primer torneo 500 en el Puerto.

"Es un gran sentimiento estar de regreso en Acapulco, es un sueño estar en un lugar así, contento de estar de vuelta y listo para mi duelo de primera ronda", señaló en conferencia de prensa, de cara al duelo ante el francés Gilles Simon.

En su camino al título del año anterior, el actual número 9 del mundo, tuvo que superar al búlgaro Grigor Dimitrov, al estadunidense Sam Querrey y al australiano Bernard Tomic, pero esta vez para repetir, tendrá que pasar por encima de otros cuatro integrantes del Top 10 de la ATP.

"El cuadro es impresionante, creo que es uno de los mejores 500 del año, no es tan común que en un torneo que no es Grand Slam o Masters 1000 haya esta calidad, será duro, pero espero defender el campeonato; será un poco más sencillo no ser el máximo favorito, ya que Rafa y Novak están aquí, no todos te ponen atención, así que disfrutaré".

El austriaco llega a México después de una semana de partidos en la arcilla de Río de Janeiro, en la que se quedó con el título, pero al haber jugado el domingo, tendrá poco tiempo de recuperación antes de saltar a la pista azul del GrandStand, en el último turno del martes.

"Me siento bien, claro que fue una semana dura, había mucha humedad, hubo poco tiempo para recuperarme en el avión, tuve una práctica aquí, pero no es tan malo, solo se trata de adaptarse a la nueva superficie, y estar preparado para el partido; pero el año pasado la pista era lenta, con botes altos, así que es bueno para mí, espero que siga así, y no tendré problemas para ajustarme".