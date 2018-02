David Ferrer se impone en su debut del Abierto Mexicano

Acapulco, Guerrero

David Ferrer consiguió venganza en casa. El español, máximo ganador en la historia del Abierto Mexicano, derrotó en primera ronda (6-3 y 6-4) al ruso Andrey Rublev, quien lo había eliminado en el debut en el Abierto de Australia hace un mes.

Lo hizo con su estilo, peleando por cada pelota hasta el final, con tiros profundos que desgastaron a su rival, 15 años menor, y con un buen saque en los momentos decisivos.

“Fue muy duro, sobre todo el segundo set, hubo mucha intensidad, pero estoy contento por ganar un partido tan bueno ante un jugador con un futuro increíble, que hace un mes me ganó jugando un muy buen encuentro los dos”, señaló el triunfador.

El de Jávea se siente como en casa en Acapulco, ha ganado el certamen cuatro veces, igualado con el austriaco Thomas Muster como el máximo triunfador en el Puerto y aunque su carrera se acerca al final, siempre corre como si tuviera los 20 años de Rublev.

Al ruso, finalista en las finales de la Nueva Generación en Milán en el cierre de la temporada anterior, le pasó un huracán al inicio del partido.

Ferrer dejó atrás la derrota en Australia y de inmediato se puso 3-0, con break incluido, y luego 5-1, tras otro rompimiento, el trámite parecía sencillo.

Andrey no encontraba la forma de meterse al partido, lo del primer Grand Slam de la campaña parecía lejano y su rival lo complicaba con la profundidad y al responder todos sus ataques.

Sin embargo, en el séptimo game regresó al duelo, cuando David servía para el set, se equivocó, abrió la puerta para el break y luego cometió una doble falta para confirmarlo.

La manga estaba 5-2 para el español y el ruso todavía tenía un largo camino por recorrer, aunque conservó su saque para acercarse y luego volvió a romperle para tener opciones de empatar con su servicio.

Ya no pienso en revanchas, sino en lo que tengo que hacer para ganar el partido



No obstante, ahí volvió a imponerse la experiencia y la paciencia de Ferrer, quien peleó cada punto y tuvo tres posibilidades de ganar el set, no las aprovechó, pero como David siempre parece tener una carta más, obtuvo una cuarta que concretó.

Fue un resumen del partido, Rublev luchó para regresar, pero Ferrer hizo valer la localía. “Tuve menos energía, no le pegaba con la misma velocidad que en Australia, no devolví bien, tampoco serví bien, así que el nivel de mi juego estuvo abajo comparado con ese partido, pero él jugó muy bien, no me dio oportunidades”, reconoció.

El segundo capítulo comenzó de la misma forma que el anterior, el español impuso su ley para colocarse 3-0, ante un ruso que fue inconsistente todo el duelo y que padeció con el ritmo de su adversario.

Jugué en la cancha central sin un ranking tan bueno, así que agradezco a la organización



Con la lección aprendida de la primera manga, Ferrer ya no dio opción para la recuperación del jugador de 20 años, a pesar de sufrir, conservó su servicio en el séptimo game para comenzar a pensar en la celebración (5-2).

Rublev no se dio por vencido y regaló otra gran derecha de las muchas que tuvo en el encuentro para impedir el primer match point del ibérico, aunque no pudo con el segundo y David volvió a festejar en la cancha central de Acapulco, su segunda casa.