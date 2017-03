México unido contra Paraguay en Copa Davis

Acapulco, Guerrero

La celebración del Abierto Mexicano de Tenis en Acapulco sirvió como marco para presentar la próxima serie Copa Davis que disputará el equipo nacional en Zapopan, Jalisco, ante el cuadro de Paraguay, en la eliminatoria para no descender al Grupo III de la Zona Americana.

Para conseguirlo, en la conferencia de prensa aparecieron José Antonio Flores, presidente de la Federación Mexicana de Tenis, Alfredo Castillo, director de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, e incluso Raúl Zurutuza, director del Abierto Mexicano de Tenis.

Flores anunció que para la serie que se disputará del 7 al 9 de abril en el Complejo Panamericano, estarán Santiago González como uno de los integrantes de la pareja de dobles, y Manuel Sánchez como uno de los que disputará los puntos de singles. "Después se dará a conocer el nombre del resto del equipo, pero todos los recursos van para los jugadores", anunció el directivo.

Por su parte, Alfredo Castillo dejó en claro que la unión de todos los involucrados en el tenis nacional es evitar que el equipo nacional pierda otra serie en la Copa Davis, tras caer ante Guatemala al inicio del año y destacó la colaboración con la Federación, algo que no ocurría en el pasado.

"Tenemos el objetivo de hacer lo posible para que México no vaya a descender al Grupo III, al contrario, queremos subirlo al I y haremos lo posible por conseguirlo; los procesos implican posibles derrotas, a veces hay que tocar fondo, porque no queremos ser un equipo de media tabla, hemos detectado fortalezas y oportunidades para hacer el inicio de esta transformación", señaló.

El directivo también anunció que se trabaja en un acuerdo entre la Conade y la Academia del tenista español Rafael Nadal, para desarrollar el talento mexicano, con viajes a Europa, no solo de los jugadores, sino también de entrenadores.

"No me quiero adelantar, pero hay buenas posibilidades que no solo tuviéramos una relación con el entrenador más exitoso en Grand Slam (Toni Nadal, tío de Rafa), sino un acuerdo para trabajar la Academia de Conade con la de Rafa, con todo lo que eso implica, porque no solo es el tema del tenis, sino la formación de la persona", explicó Castillo.

El mexicano Manuel Sánchez, quien ganó el único punto de México contra Guatemala, habló de la obligación de vencer a Paraguay para no descender al Grupo III, sobre todo por la localía en Zapopan.

"Contra Paraguay tenemos todas las cartas a favor, debemos aprovechar que estamos como locales, debemos ganar; estoy jugando bien, y entusiasmado de darle ese triunfo a México para quedarnos en el Grupo II", concluyó.