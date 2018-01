Déjenme que abrace el trofeo: Caroline Wozniacki

Melbourne

La danesa Caroline Wozniacki se mostró hoy muy emocionada tras conquistar en el Abierto de tenis de Australia el primer título de Grand Slam de su carrera, aunque no dejó a un lado su habitual picardía y sentido del humor en la ceremonia de premiación.

"Déjenme un segundo que abrace a Daphne (el trofeo Daphne Akhurst Memorial Cup). He soñado durante muchos años con esto. Estar aquí ahora es un sueño hecho realidad", dijo la danesa tras su victoria sobre la rumana Simona Halep en 2:49 horas.

Tras caer en las finales del Abierto de Estados Unidos de 2009 y 2014, Wozniacki celebró hoy el mayor éxito de su carrera. Además, a partir del lunes volverá a la cima del ranking mundial después de seis años.

"Estoy temblando ahora mismo. Voy a llorar", dijo entre lágrimas y con la voz entrecortada la primera danesa en ganar un Grand Slam.

"Quiero felicitar a Simona. Sé que es un día duro para ella. Perdón por haberte ganado hoy", señaló desatando las risas del público de la Rod Laver. "Tendrás grandes oportunidades y partidos en el futuro. Perdón nuevamente".

La jugadora de 27 años agradeció especialmente a su padre y entrenador, Piotr Wozniacki, y a su novio David Lee, el jugador de baloncesto con el que está comprometida. "Hoy por la mañana estaba tan nerviosa. Gracias por estar aquí conmigo y compartir este momento conmigo", dijo a su pareja.

También dejó un saludo a su agente, al que le hizo un ocurrente pedido delante de la mirada de todos: "Espero que ahora puedas conseguir la portada de (la revista) Elle".

Halep, que no pudo alzar su primer Grand Slam después de dos finales perdidas en Roland Garros, se mostró entera pese al nuevo golpe. "No es fácil hablar ahora. Quiero felicitar a Caroline, has jugado increíble", señaló.

"Ha sido un gran torneo para mí. No comencé muy bien con la lesión en el tobillo, pero lo di todo en cada partido y estoy feliz de haber jugado otra final de Grand Slam. Por supuesto estoy triste, pero Caroline fue mejor hoy", continuó la rumana, que cederá a partir del lunes el primer puesto a su rival de hoy.

"Tengo muchos años por delante y espero tener otra oportunidad. No pudo ser en la tercera (final de Grand Slam), pero tal vez en la cuarta vez tenga suerte".