La ATP se disculpa por el sorteo de tono machista en las 'Next Gen Finals'

La ATP y la marca Red Bull presentaron sus disculpas este lunes tras el sorteo de la primera edición de las 'Next Gen Finals', un Masters para menores de 21 años, en el que los ocho jugadores tenían que elegir entre ocho mujeres para saber en qué grupo jugaban.

En Milán los jugadores tenían que elegir entre ocho mujeres que desvelaban las letras A o B -el grupo-, escondidas en alguna parte de su cuerpos.

The ATP NextGen Milan draw ceremony made players select models to determine their groups. Stunningly uncomfortable, cringeworthy and trashy. pic.twitter.com/g63OfK5IOK