Kerber avanza a cuarta ronda en Abierto de Australia

Melbourne

La campeona defensora alemana Angelique Kerber avanzó a la cuarta ronda del Abierto de Australia, al eliminar a la checa Kristyna Pliskova por 6-0 y 6-4.

La número uno del mundo y primera sembrada en la gráfica del torneo de damas necesitó de 55 minutos para despachar a su oponente, quien por momentos exhibió devoluciones extraordinarias pero en otros ofreció errores que al final marcaron la diferencia.

Kerber fue sencillamente superior y más en los instantes necesarios en el segundo set, cuando la checa ofreció mayor resistencia, para llevarse los aplausos en la Rod Laver Arena del Melbourne Park.

Pese a no estar tan fina con su servicio, al contar sólo un as y cuatro dobles faltas, la alemana metió el 65 por ciento de su primer saque, por 60 de la contraria; ganó el 62 por ciento en su primer servicio, por 59 de la checa; y la gran diferencia fue en errores no forzados, con 14 por 34.