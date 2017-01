Andy Murray eliminado del Abierto de Australia

Melbourne, Australia

El alemán Mischa Zverev, 50 del mundo, terminó por descabezar el Abierto de Australia al derrotar este domingo al número uno del mundo, el británico Andy Murray, y alcanzar sus primeros Cuartos de Final de un Grand Slam.



Unos días después de que el uzbeco Denis Istomin acabara con el número dos, el serbio Novak Djokovic, Zverev logró la victoria más importante de su carrera al vencer a Murray, por 7-5, 5-7, 6-2 y 6-4, en tres horas y 34 minutos.



En marzo de 2015, Zverev estaba situado en el puesto mil 67 del mundo debido a múltiples lesiones: rotura de muñeca, hernia discal, fractura de costillas, pero iluminado por el potencial de su hermano menor comenzó su ascenso. "Mi hermano siempre mi inspira", dijo sobre la pista tras acabar con Murray.



"Todo es nuevo para mi, jugar contra Roger sería un sueño porque es mi jugador favorito", añadió Mischa sobre la próxima ronda, si es que el suizo vence al japonés Kei Nishikori.



Precisamente, lo que no pudo conseguir su hermano Alexander ante el español Rafael Nadal, el acceso a los Cuartos de Final, lo logró el mayor de la saga, con un tenis punzante, agresivo en la red, lanzándose al ataque con servicio-volea, moviendo al número uno con un preciso y delicado revés cortado, y atacando al resto sin contemplaciones.



Posee Mischa un tenis basado en su instinto atacante, como gusta al publico australiano, que añora las voleas de Pat Cash y Patrick Rafter, un tenis casi olvidado, tapado ahora por la fuerza bruta y el saque bestial.



El alemán subió a la red en 118 ocasiones, ganando 65 puntos en su ataque feroz, y quebró ocho veces el servicio de Murray.



El propio Alexander contempló desde la grada la ejecución de Murray en la Rod Laver Arena, meditando quizás como si él hubiera tenido la volea de su hermano mayor, podría haber cambiado el resultado del épico encuentro contra Nadal el día anterior.



Mischa Zverev había caído contra Murray en el único precedente, en Múnich, hace dos años, y sobre tierra batida (6-2 y 6-2). Había llegado a Melbourne tras encajar una derrota en la segunda ronda de Brisbane contra Nadal.



Eliminado Djokovic, verdugo de Murray en cuatro finales en este abierto, (cinco en total con la de Federer en 2010) el británico tenía su peor enemigo fuera ya del torneo, y estaba preparado para alcanzar por octava vez consecutiva los cuartos de final. Los dos faltarán en la segunda semana de este primer grande.



La última vez Djokovic y Murray no llegaron a los cuartos de final de un 'Major' fue en estas mismas pistas hace diez años. Ambos cayeron en la tercera ronda; el serbio ante Federer y el británico contra Nadal.



Hace 13 años de la última vez que los dos primeros favoritos cedieron antes de los cuartos de un grande. Se produjo en Roland Garros, cuando Federer (1) cayó ante el brasileño Gustavo Kuerten en la tercera ronda, y el estadunidense Andy Roddick (2) lo hacía contra el francés Olivier Mutis en la segunda.



El actual número uno del mundo no perdía aquí ante un jugador de ranking más bajo que el de Zverev, desde que el argentino Juan Ignacio Chela (51) le derrotase en 2006.



Mientras, el suizo Stan Wawrinka, cuarto favorito, se impuso al italiano Andreas Seppi, por novena vez en doce encuentros, por 7-6 (2), 7-6 (4) y 7-6 (4) en dos horas y 44 minutos. El campeón de 2014 se enfrentará con el ganador del encuentro entre el francés Jo-Wilfried Tsonga y el británico Daniel Evans.