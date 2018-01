Murray bromea con su ausencia en el Abierto de Australia

El británico Andy Murray se tomó con humor su ausencia en el Abierto de Australia que comienza hoy en Melbourne.

El ex número uno del mundo, que no regresará al circuito hasta mitad de año tras someterse a una operación en la cadera, publicó en Twitter un divertido gif un par de horas antes del inicio del primer Grand Slam Slam de la temporada en el que se ve la imagen de un niño llorando.

"Cuando te levantas en el día uno del Abierto de Australia y recuerdas que no estás en el cuadro", escribió el número 19 del ranking junto al gráfico interactivo con el llanto del pequeño.

When you wake up day one of the @AustralianOpen and remember you aren’t in the draw 😢 pic.twitter.com/g6alBOjFrq