El Abierto Mexicano recibe a sus primeros invitados

Acapulco ya se prepara para recibir a algunos de los mejores prospectos del mundo para el Abierto Mexicano de Tenis.

Figuras como Rafael Nadal ya presumieron en redes sociales su presencia en el puerto mexicano para participar en el certamen, que dará inicio este lunes 27 de febrero.

El español se mostró agradecido por estar de nueva cuenta en México e invitó a los interesados a asistir a su primer partido en la justa.

Otras figuras como la canadiense Genie Bouchard, que ha destacado últimamente tras pagar una apuesta del Super Bowl LI y salir en una cita con un aficionado, fue recibida al son del mariachi y con un pastel por su cumpleaños número 23.

Arriving to your hotel in Acapulco like...



Gracias @AbiertoTelcel for the welcome! 🎉 pic.twitter.com/DGbPHR0N76