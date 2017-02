Bouchard es eliminada del Abierto Mexicano de Tenis

Con sets de 7-6 y 6-1, la campeona de Wimbledon en el 2012, 'Genie' Bouchard, fue eliminada en la primera ronda del Abierto Mexicano de Tenis por la croata Ajla Tomljanovic.

La canadiense poco pudo hacer ante los embates de Tomljanovic que barrió con ella en el segundo set y la mandó muy temprano a casa.

First win since 2015!@AjlaTom beats Bouchard 7-6(4), 6-1 for a spot in @AbiertoTelcel Second round! #AMT2017pic.twitter.com/iQqY3byST3