Masters 1000 en México, una posibilidad latente pero compleja

Ciudad de México

Este miércoles se presentó la lista de tenistas que participarán en el 25 aniversario del Abierto Mexicano de Tenis (AMT), el cual se efectuará en Acapulco, Guerrero, del 26 de febrero al 3 de marzo; donde, destacan cinco competidores que se encuentran en el Top Ten mundial de la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP) -entre ellos el número uno Rafael Nadal-.

Al evento asistió Raúl Zurutuza, director general del AMT, quien, en entrevista para La Afición, explicó la probabilidad de tener un Masters 1000 en el país.

En el mundo, existen únicamente nueve torneos que entregan mil puntos de ranking, los cuales fungen como franquicia. "Para que nosotros tengamos acceso a una franquicia, alguien de esas nueve tiene que decir: 'saben qué, yo ya no le voy a entrar' "detalló Zurutuza.

De ocurrir lo anterior, la ATP tendría que determinar las competencias susceptibles para tomarlo. "Todos los certámenes del planeta tienen ganas de entrarle; es un tema de dinero también", sentenció el director del AMT.

El solicitar un décimo Masters al calendario no es una opción, debido a que "hay todo un proceso legal mucho más complejo que el simple hecho de 'yo quiero ser' ". Asimismo, se descarta ya que no hay espacio en el calendario de actividades anuales, y "la ATP no tiene ninguna prisa en colocar algo nuevo".

Raúl Zurutuza apuntó que la ATP sabe desde hace 10 años de los deseos de tener un Masters 1000 en México; no obstante, es un acto que podría darse sólo a largo plazo, gracias a las circunstancias mencionadas. "Siempre hay una posibilidad latente, complicada, compleja pero sí la hay", aseveró. Para finalizar, aseguró, estar "preparados a un 90 por ciento. Si a mí me dicen mañana: 'vas a ser mil en el 2019', yo estoy listo". Sin embargo, no somos el único país en busca de una justa de esa magnitud, "hay que esperar esa es la realidad; no hay de otra".