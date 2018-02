Tenistas del AMT disfrutan la tirolesa en Acapulco

Acapulco, Guerrero

Algunos de los protagonistas del Abierto Mexicano de Tenis tuvieron una mañana diferente, al lanzarse de unatirolesa ubicada a 100 metros del Océano Pacífico, con una distancia de 1,800 metros y a una velocidad de hasta 120 kilómetros por hora.

Sin embargo, no todos disfrutaron de esa velocidad. El español Feliciano López fue el primero en cruzar sin problemas y se dio tiempo para posar para algunas fotografías en la llegada, detrás llegó la suiza Belinda Bencic, pero los que completaron la carrera, el también ibérico Marc López y el mexicano Santiago González, se frenaron cerca del final del recorrido.

Tras detenerse, comenzaron a ir hacia atrás, por lo que recibieron ayuda para terminar la actividad sin problemas y entre risas de Feli, quien culpó del freno a que su habitual compañero en dobles insistió en llevar una cámara en las manos y al abrir los brazos, le restó velocidad a la tirolesa.

“Fue increíble, lo haría otra vez, a pesar que nunca había hecho algo así, no esperaba eso, cuando me dijeron sobre la actividad solo respondí que no había problema, pero es la más larga, la más alta sobre el mar, así que ya estaba nerviosa cuando estaba arriba, pero fue muy divertido”, reconoció Bencic, quien debutará en el torneo ante la paraguaya Verónica Cepede Royg.

Por su parte, Feliciano no tendrá un inicio sencillo porque enfrentará al máximo favorito y número dos del mundo, su compatriota Rafael Nadal, mientras que Marc López y Santiago podrían encontrarse durante el certamen de dobles varonil.