La vida de Yola Ramírez plasmada en "Historia de una Leyenda"

Gracias a la pluma del catedrático poblano, Enrique Delfín, las vivencias y anécdotas de la mejor tenista mexicana de todos los tiempos, Yola Ramírez, estarán al alcance de cualquier lector, tras la presentación oficial de libro homónimo "Historia de una Leyenda", en la que por medio de una narrativa épica y material fotográfico inédito, se resume la vida de la figura del deporte blanco.

Obra en la que de acuerdo a la propia Ramírez, se buscó compartir aquellas experiencias que en sus años mozos disfrutó gracias al tenis, donde no sólo se coronó como una de las mejores, sino que dejó una huella tal que nadie al día de hoy en el país ha estado siquiera cerca de emular.

"Habla de todas mis anécdotas que pasé, de los sacrificios que tuve que hacer para llegar a Europa, para jugar en Wimbledon y se trata realmente de todas las aventuras que me sucedieron. La persona que me ayudó a escribirlo, que es Enrique Delfín, él iba a la casa porque me ayudaba a la publicidad de los Clubes Albatros, hicimos amistad y en una plática nos propuso hacer un libro, que parece salió bien".

Se dijo honrada por el proyecto, ya que muchos no saben, ni conocen de lo que en su momento llegó a hacer por México, de ahí que confía que dicho material sea de ayuda, de motivación para las nuevas generaciones, sobre todo de los que practican el tenis, para pronto tener de vuelta a un tenista nacional en los grandes torneos de Grand Slam.





