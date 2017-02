Los Patriotas recibirán replica del Campeonato de WWE

Los reconocimientos para los Patriotas de Nueva Inglaterra no paran, pues la WWE les entregará la replica de su campeonato en honor a su quinto Super Bowl.

El director operativo Paul Levesque, mejor conocido como Triple H, mostró en su cuenta de Twitter la imagen del fajín que entregarán al conjunto de Foxborough.

A never-say-quit team, a football dynasty, and an amazing #SB51.

Congrats @Patriots, this title is coming to New England!! pic.twitter.com/rRBV2bYxjF