Revelan a la nueva generación del Salón de la Fama de la NFL

Ciudad de México

Previo al Super Bowl LI entre los Patriotas de Nueva Inglaterra y los Halcones de Atlanta, la NFL presentó a los nuevos miembros del Salón de la Fama de la NFL.

La generación 2017 de los 'inmortales' del futbol americano está conformada por Terrell Davis, ex corredor de los Broncos de Denver; Kurt Warner, quien ganó un Super Bowl con los Carneros de San Luis; LaDainian Tomlinson, ex corredor de los Cargadores de San Diego; Kenny Easley; antiguo profundo de los Halcones Marinos de Seattle; Jerry Jones, dueño de los Vaqueros de Dallas; Jason Taylor, ala defensiva que brilló con los Delfines de Miami y Morten Andersen, ex pateador de los Santos de Nueva Orleans.

Destacan las ausencias del defensivo Brian Dawkins, ex águila de Filadelfia y el receptor Terrell Owens, ex receptor de los 49ers de San Francisco, las Águilas de Filadelfia y los Vaqueros de Dallas, que quedaron como finalistas para ingresar al recinto en Canton, Ohio.