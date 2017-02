Pelé le desea buena suerte a Tom Brady

Ciudad de México

El ex astro brasileño, Edson Arantes do Nascimento, mejor conocido como Pelé no dejó pasar su oportunidad y aprovechó sus redes sociales para desearle suerte a uno de los protagonistas del Super Bowl LI, Tom Brady, mariscal de los Patriotas.

Fue a través de su cuenta de Twitter que la ex estrella de la Verdeamarela publicó una imagen donde él está firmando un balón de futbol al quarterback de Nueva Inglaterra y a su esposa, la modelo Gisele Bündchen.