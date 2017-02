El único Patriota que volverá a México con la NFL

Houston, Texas

La primera y única vez que los Patriotas jugaron en México, Tom Brady estaba en su tercer año en la Universidad de Michigan y uno de los más jóvenes del actual equipo, Malcom Brown, apenas tenía cuatro años de edad. Así de lejano está el 17 de agosto de 1998, fecha cuando los Pats enfrentaron a los Vaqueros de Dallas en el Estadio Azteca.

Por ser 18 años los que han pasado de esa última experiencia solo hay dos miembros en el actual equipo que vivieron la experiencia de presentarse frente al público mexicano: el dueño Robert Kraft y el actual coordinador de la línea ofensiva, Dante Scarnecchia.

"Vamos a jugar a México la próxima semana, ¿cierto?", fue lo que me preguntó el coach al presentarme como reportero mexicano. "Va ser algo fabuloso regresar. Me tocó ir en el juego contra Dallas y fue una gran experiencia la que vivimos. Fue hace muchos años pero me acuerdo muy bien".

Dante era el coach de equipos especiales en el encuentro donde los Pats doblegaron 21-3 a los Vaqueros en el Coloso de Santa Úrsula, y es el único miembro que permanece.

"Vamos contra los Raiders, ¿cierto?", dijo mientras se tapaba la cara en forma de preocupación, en clara actitud de broma. "Va a ser un gran juego el que van a ver allá. Si no sucede nada extraordinario, los dos equipos tendríamos para llegar muy bien, con muchas estrellas, por lo que va a hacer que todo sea mucho más especial".

Scarnecchia forma parte del equipo desde 1982 y estuvo con ellos hasta 2013, cuando se retiró. Aun así, la escuadra lo convenció de volver para la actual campaña, y ahora prepara a los linieros ofensivos para el domingo enfrentar a los Halcones de Atlanta.

Aunque ha vivido una gran cantidad de experiencias en su carrera, incluidos duelos de los Patriotas en Londres, el coach recuerda dos cosas sobre la visita a la ciudad de México.

"El estadio era gigantesco, muy grande, demasiado grande, eso fue impresionante para todos. Y recuerdo muy bien que el ambiente era extraordinario, muy distinto a lo que solemos vivir aquí, a pesar de que casi todos apoyaban a los Vaqueros", sentenció el entrenador de 68 años de edad.

En aquella primera y última visita de los Pats el equipo era dirigido por Pete Carroll, con Drew Bledsoe como su quarterback titular, Robert Edwards como su líder corredor y Terry Glenn como su mejor receptor. El único jugador que estaba en activo en esa temporada y que sigue jugando es Adam Vinatieri, aunque actualmente forma parte de los Potros de Indianápolis.