Subimos y caemos juntos: Atlanta a su afición

La temporada de los Halcones de Atlanta en la NFL tuvo un amargo desenlace, pues se quedaron muy cerca de conquistar su primer Super Bowl en la historia.

El apoyo de los aficionados para el campeón de la Conferencia Nacional fue vital para alcanzar el duelo definitivo, por lo que a través de sus redes sociales, agradecieron a los fans y prometieron seguir peleando hasta conseguir el objetivo.

"Nosotros subimos juntos y caemos juntos. Seguiremos trabajando para alcanzar la meta final. Gracias por su apoyo", publicaron los Halcones.

Atlanta desperdició una ventaja de 28-3 ante los Patriotas de Nueva Inglaterra, que con un gran regreso en la segunda mitad del juego, consiguieron su quinto título de Super Tazón.



We rise together and we fall together. We will continue to work to reach the ultimate goal.



Thank you for your support.#InBrotherhoodpic.twitter.com/21HajY2BVQ