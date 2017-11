México es la selección mundialista con más seguidores en redes sociales

A escasos siete meses de que arranque la Copa del Mundo en Rusia, la selección mexicana ya se hizo con un galardón por encima de las otros 31 equipos calificados: El Tri es quien más seguidores acumula en las tres redes sociales más populares (Twitter, Facebook e Instagram).

Según un conteo realizado por Advant Group, el combinado nacional acumula 18 millones 373 mil 310 seguidores, esto en el informe cerrado a las 12:00 horas del día 16 de noviembre.

Por debajo del Tri, con poco margen de diferencia (18 millones 302 mil 940), aparece Brasil, pentacampeón y máximo ganador de las Copas del Mundo.

El top 10 lo completan Inglaterra, Francia, Alemania, Colombia, Argentina, España, Portugal y Japón.

Rusia, anfitrión del Mundial el año que viene, sorprende al ubicarse en el peldaño 17, reuniendo menos de un millón de seguidores entre las tres plataformas citadas (854 mil 547), mientras que el último lugar le corresponde a Túnez, quien apenas completa 16 mil 459 aficionados.

AQUÍ EL LISTADO COMPLETO



Mexico FIFA World Champion 2018?! In terms of social media followers, @miseleccionmx claims the ranking's top spot! Time will tell if social media reach correlates with success on the pitch... #wcq#WorldCup#Russia2018#FIFAWorldCup#FifaWorldCup2018#hireusasagencypic.twitter.com/CIJGq3zWuj