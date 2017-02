'Un taco por un boleto': La promoción del México vs. Islandia

El Sam Boyd Stadium ofreció un taco gratis a todos aquellos que cuenten con un boleto para el juego amistoso entre la selección mexicana ante su similar de Islandia.

En dicha dinámica, las personas que tenían su entrada pudieron obtener este platillo mexicano en un horario de 4 pm a 6 pm en cualquiera de los puestos que se encuentran a las afueras del inmueble.

México se medirá a Islandia el miércoles 8 de febrero en punto de las 21:06 horas.

Its #TacoTuesday! Buy a ticket to the Mexico v Iceland soccer match and receive a free taco.

Offer runs from 4pm-6pm today! pic.twitter.com/OzBQMAbyjH