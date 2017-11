FIFA sortea al Tri con Argentina en simulador

Ciudad de México

Cada vez está más cerca el sorteo de la Copa del Mundo para Rusia 2018, y la FIFA no se quedó atrás en la simulación de los posibles grupos que pudieran sortearse el viernes, primero de diciembre.

Sin embargo, según el azar del máximo organismo del balompié internacional, a la selección mexicana le esperaría una complicada fase de grupos al tenerse que enfrentar a Argentina en el sector G, donde además compartirían grupo con Marruecos y Suecia.

La Albiceleste ha sido el 'coco' del Tri en dos fases eliminatorias del Campeonato Mundial, puesto que en dos ocasiones los eliminaros de Octavos de Final (2006 y 2010).

Otro de los grupos atractivos que resultó en este simulador, fue el D, el F y el H, donde viviríamos grandes duelos como el Portugal vs. España, Alemania vs. Uruguay y Francia vs. Inglaterra, respectivamente.