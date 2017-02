México, listo para buscar su boleto al Mundial Sub 20

Ciudad de México

El Premundial de la Concacaf rumbo al Mundial Sub-20 de Corea del Sur 2017, comenzará mañana en Costa Rica con 12 equipos en la lucha por cuatro boletos, entre los que figuran México, Estados Unidos, Honduras y el conjunto local.



El torneo está dividido en tres grupos: el A, en el que se encuentran México, Honduras, Canadá, y Antigua y Barbuda; el B compuesto por Estados Unidos, Panamá, Haití, y San Cristóbal y Nieves; y el C, integrado por Costa Rica, El Salvador, Trinidad y Tobago, y Bermuda.



Los dos primeros de cada grupo se clasificarán para la siguiente fase, que consiste en dos triangulares. Los dos primeros de cada triangular obtendrán los cuatro boletos para el Mundial.



La final del Premundial la disputarán el próximo 5 de marzo los ganadores de cada triangular para definir al campeón de la región.



El Premundial comenzará mañana con la primera jornada del Grupo A, en la que México jugará ante Antigua y Barbuda, y Honduras se enfrentará a Canadá.



"Son muchachos que no bajan los brazos, que saben la oportunidad que tienen enfrente y hay un gran compromiso de parte de ellos. Tenemos una gran responsabilidad y esperemos a ir paso a paso, partido a partido para conseguir el objetivo que es el boleto al Mundial", declaró el seleccionador mexicano Marco Antonio Ruiz, en la página web de la Federación de México.



El "Tri" es uno de los equipos que parten como favoritos para clasificar a la Copa del Mundo y también para coronarse como campeón del área, pero primer deberá sortear una fase de grupos en la que Honduras y Canadá prometen pelea.



Honduras espera que brille su máxima figura, el delantero del Tenerife español, Darixon Vuelto, mientras Canadá apunta a figuras como el atacante perteneciente al Liverpool inglés Liam Millar.



En el Grupo B, Estados Unidos y Panamá son los llamados a clasificar a la siguiente fase, pero no pueden descuidarse ante un rival como Haití, que puede sorprender.



Panamá viene con algo de inestabilidad tras la salida el pasado 9 de febrero del cuerpo técnico argentino compuesto por Leonardo Pipino y Darío Martí, quienes fueron sustituidos por los colombianos Nelson Gallego y Edgar Carvajal, asistentes del seleccionador mayor Hernán Darío "El Bolillo" Gómez.



En el Grupo C el anfitrión Costa Rica, dirigida por el entrenador argentino, Marcelo Hugo Herrera, está en la obligación de firmar un buen papel en casa y lograr el regreso a un Mundial Sub 20 tras dos ediciones consecutivas ausente.



En el cuadro tico destaca la presencia del defensa Ian Smith, del Hammarby sueco y el atacante del Mechelen belga, Randall Leal, así como futbolistas que ya juegan en la primera división costarricense como el centrocampista Marvin Loría (Saprissa), y los delanteros Kevin Masís (Santos), Jimmy Marín (Herediano) y Andy Reyes (Carmelita).



La "Azulita" de El Salvador es dirigida por el técnico colombiano Eduardo Lara, y buscará hacerse fuerte en el grupo del anfitrión en la búsqueda de clasificar al segundo Mundial Sub 20 de su historia tras el de Turquía 2013.