"Cuando juegue México, vamos a tirar los muros"

Las Vegas

Las luces de colores deslumbran de día y de noche. El sonido de las máquinas, así como los quejidos de lamento y de alegría de algunos son los sonidos constantes que enmarcan la vida en los casinos de Las Vegas.

Los mexicanos, en la mayoría de estos lugares, trabajan en los negocios de comida que hay en el interior. Francisco y Carlos trabajan ahí desde hace 17 años, ambos tienen sus papeles en regla, pero tienen conocidos que no, y "a ellos sí les puede hacer algo Trump".

Ambos compraron sus boletos para el partido de la selección mexicana contra Islandia en Las Vegas, llegaron en caravana junto a otros amigos. Es la primera vez que el Tricolor viene a su ciudad, pero ellos ya han ido en otras ocasiones a ver al conjunto nacional en otras partes de Estados Unidos.

Sacan la parrilla, las salchichas y la carne. La música de banda y la bandera de México.

"No estamos preocupados por lo de Donald Trump, tenemos nuestros papeles en regla, y tampoco nos puede echar porque no estamos rompiendo las reglas. Nosotros trabajamos aquí, y si nos saca a los latinos, se van a desestabilizar muchas cosas", mencionó Francisco.

A lo lejos, se acerca un integrante de la barra 'Pancho Villa's Army', un grupo que apoya a la selección mexicana desde hace mucho tiempo, y que suele estar en varios puntos de Estados Unidos.

"Desde el 2013 estamos juntos, siempre cuando juega México tratamos de ir, sino, nos juntamos para apoyar".

Y de la presión que ha ejercido Donald Trump, admitió que "ese tema es un poquito difícil, el futuro no es seguro, mi punto de vista es que es, bueno, no sé qué decir, no tengo palabras".

De inmediato agregó que no hay miedo, y que siempre "cuando juegue México vamos a cruzar fronteras, vamos a tiras los muro, siempre estaremos con México".