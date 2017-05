La radiografía del Tri Sub 20

Ciudad de México

La selección mexicana Sub 20 peleó en 1977 en la Copa del Mundo en Túnez, donde se posicionaron como subcampeones, siendo el segundo equipo con más goles a favor, mejor resultado obtenido hasta el día de hoy.

En 2011, la Sub 20 logró el tercer puesto en el Mundial disputado en Colombia.

Dentro de su palmarés cuenta con 13 campeonatos de la Concacaf, siendo el último el de 2015 en Jamaica.

El ex jugador de los Tigres UANL Marco Antonio 'Chima' Ruíz es el técnico en turno del combinado; además, 'Chima' dirigió a la Sub 15 y Sub 16, conociendo a algunos de los jóvenes los cuales hoy forman el equipo que peleará en Corea 2017.

En el Premundial de Costa Rica fueron considerados uno de los conjuntos más destacados; además, obtuvieron el pase a suelo coreano.

La escuadra del 'Chima' se encuentra lista para disputar la competencia, siendo Chivas de Guadalajara y Santos Laguna los equipos con más jugadores, aportando cinco cada uno.

El próximo 11 de junio, en la ciudad de Suwon, República de Corea, el título es la meta.

LAS FIGURAS

Edson Omar Álvarez Velázquez

El joven promesa del futbol mexicano y también defensa central del América, originario de Tlalnepantla Estado de México, cuenta con 19 años de edad.

A partir del 2016 fue convocado al equipo de Primera, y agosto del mismo año debutó en la Copa MX, para tomar por asalto a la Liga MX bajó las órdenes de Ricardo La Volpe.

Ronaldo Cisneros Morell

El delantero de 20 años, nacido en Coahuila, tuvo una buena participación en el Premundial de Costa Rica, con cuota de 6 goles durante el campeonato.

El delantero del Santos participó en 2014 en el torneo de Viareggio, en Italia, y en el mismo año debutó –agosto- en la Copa MX; para octubre, Cisneros pasó a la Liga MX.

LOS HOMBRES DE 'CHIMA'

1- Fernando Daniel Hernández Mata (Monterrey/portero)

2- Diego Cortés Padilla (Guadalajara/defensa)

3- Edson Omar Álvarez Velázquez (América/defensa)

4- José Joaquín Esquivel Martínez (Pachuca/defensa)

5- Ulises Torres Méndez (América/defensa)

6- Alan Jhosué Cervantes Martín del Campo (Guadalajara/medio)

7- Carlos Uriel Antuna Romero (Santos Laguna/medio)

8- Pablo César López Martínez (Pachuca/medio)

9- Ronaldo Cisneros Morell (Santos Laguna/delantero)

10- Eduardo Daniel Aguirre Lara (Santos Laguna/delantero)

11- Kevin Uriel Magaña Araujo (Guadalajara/delantero)

12- Joel Raymundo García Chacón (Santos Laguna/portero)

13- Brayton Josué Vázquez Vélez (Atlas/defensa)

14- Juan de Dios Aguayo Moreno (Guadalajara/defensa)

15- Manuel Alejandro Mayorga Almaraz (Guadalajara/defensa)

16- Francisco Venegas Moreno (Everton de Viña del Mar/medio)

17- Kevin Raúl Lara Herrera (Santos Laguna/medio)

18- Claudio Zamudio Godínez (Monarcas Morelia/delantero)

19- Paolo Yrizar Martín del Campo (Querétaro/delantero)

20- Diego de Jesús Aguilar Millán (Toluca/medio)

21- Abraham Romero (Pachuca/portero)