México, por otra buena actuación en Mundial Sub 20

Ciudad de México

Es bien sabido que desde hace algunos años, México suele ponerle cara a las potencias en Mundiales de categorías menores. La Sub 20 ya rindió buenas cuentas en 2011, cuando obtuvo el tercer lugar en Colombia, y muchos años antes, en Túnez 1977, cuando resultó subcampeón. Ahora, de nueva cuenta un conjunto azteca tiene la posibilidad de brillar en un Mundial Sub 20.

Se trata del grupo que comanda Marco Antonio Ruiz, el mismo que tiene elementos que ya destacan en la Liga Mx. El Tricolor debutará en el certamen la madrugada del sábado en Daejeon, a las 3:00, tiempo del centro de México.

"La idea de juego ya se encuentra instalada, los muchachos la dominan bien, son pequeños detalles"



El rival no tiene un nombre que resuene. Se trata de Vanuatu, selección que logró su clasificación de manera un tanto dramática, ya que en el torneo clasificatorio (Campeonato de Confederación de Futbol de Oceanía), en semifinales, perdía ante Islas Salomón.

Afortunadamente para su causa logró el empate poco tiempo después. Fue hasta el minuto 90+3 cuando Frederick Massing metió el gol de la victoria. En la final perdió contra Nueva Zelanda, pero ya tenía el boleto para el Mundial en la bolsa. "Creo que vamos a llegar al cien por ciento contra Vanuatu.

La idea de juego ya se encuen tra instalada, los muchachos la dominan bastante bien y son pequeños detalles de precisión, de concentración, de ejecución en algunos momentos, que tenemos que seguir corrigiendo para llegado el momento tener un margen de error muy bajo", comentó Ruiz. Después de una larga preparación, el timonel se mostró satisfecho con el accionar de su equipo: "estoy conforme, contento porque los muchachos se han mostrado bastante bien, siguen manteniendo una muy buena competencia entre ellos por un lugar en el once inicial y eso para mí, como técnico, por supuesto que me da muchas variantes, me pone a pensar y trataremos de elegir el mejor once posible para el debut y buscar la victoria".

"Tenemos que seguir corrigiendo para, llegado el momento, tener un margen de error muy bajo"



MARCO ANTONIO RUIZ

Entrenador de selección Sub 20



En cuestión de historia y logros hay poco que contar del cuadro que México tendrá enfrente. Solo ha se clasificado a dos mundiales; el de Fiyi en 2015 y el próximo a iniciar en Corea. Y en lo que respecta al conjunto azteca, hay que decir que tiene a varios elementos que ya representaron al Tricolor en la categoría Sub 17 y que llevan un proceso interesante, sobre todo, que cuentan con bases sólidas, en las que también trabajó ya en esta etapa el Chima Ruiz. Tal es el caso de Kevin Lara, de Santos, quien arrancó su carrera en Jaguares de Chiapas y poco a poco ha crecido en el cuadro que hoy dirige José Manuel de la Torre.

En las filas de México destaca también Edson Álvarez, el defensa del América que ha asombrado no solo en su equipo, sino también en selección, y al hablar de esto, se trata también del técnico de la mayor, Juan Carlos Osorio, quien ya lo contempló para un amistoso y, se ha dicho, lo puede llevar a la Copa Oro. También está Ronaldo Cisneros, el atacante de Santos, quien destacó en el Premundial con sus goles, y en quien se han puesto las esperanzas en la ofensiva, precisamente por ese potencial que se le vio en aquellos partidos.

Poco a poco le han dado confianza en su club ante equipos importante, pues ya debutó en Copa Mx y también en Liga. Otro de los elementos que el cuadro de La Laguna aporta a este conjunto es el mediocampista Carlos Antuna. Apenas este año debutó con Santos en un encuentro ante Pumas. Es de esos elementos que les gusta ir hasta el fondo, que tiene llegada y tiene pegada.

Así que también puede ser un aporte importante para los goles. Para la portería está Fernando Hernández, quien juega en la escuadra sub 20 del Monterrey; se trata de un arquero seguro en sus salidas. En este contexto debutará en dicho certamen el cuadro del Chima Ruiz, del que se esperan logros importantes por el camino y calidad que han mostrado estos jóvenes.

EL TRI SUB 20 EN MUNDIALES

Luego de Túnez 1977, México volvió a un Mundial juvenil en Japón 1979, donde empató 1-1 con Argelia, perdió 2-1 con España e igualó 1-1 con Japón, quedando fuera. Lo mismo pasó en Australia 1981 (0-1 con Alemania Federal, 1-1 con Espa- ña y 3-3 con Egipto).

En 1983, como anfitrión, México quedó último (1-1 con Australia, 1-2 ante Corea y 0-1 con Escocia).

Pasaron los años y México siguió su paso en estas justas sin dar el paso necesario. En 2007 jugó el equipo que dos años antes se había coronado en el Mundial Sub 17; venció 3-0 a Gambia, 2-1 a Portugal y 2-1 a Nueva Zelanda; calificó a octavos, donde goleó 3-0 a Congo, pero en cuartos cayó 1-0 ante Argentina. Y fue en 2011 que terminó tercero; en su grupo perdió 0-1 con Argentina, venció 3-0 a Corea del Norte e igualó 0-0 con Inglaterra; en octavos superó en penales a Camerún (1-1), en cuartos 3-1 a Cololmbia; en semis perdió 0-2 con Brasil, y superó 3-1 a Francia por el tercer lugar.

LOS DATOS

4 DUELOS se registran entre México Sub 20 y selecciones de Oceanía: dos ante Australia y uno frente a Nueva Zelanda.

14 PARTIDOS ha jugado el Tri mayor contra representativos de Oceanía; obtuvo ocho victorias, dos empates y dos derrotas.

SUS RIVALES

SÁBADO 20 DE MAYO

México vs Vanuatu 3:00 horas

MARTES 23 DE MAYO

México vs Alemania 6:00 horas

VIERNES 26 DE MAYO

México vs Venezuela 3:00 horas





¡Consigue tus boletos para ver México vs EU!