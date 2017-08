El Tri se concentra en conseguir el pase a Rusia 2018

Cuernavaca

No hay caras largas como en el verano. Aunque los futbolistas de la selección mexicana no olvidan los malos resultados que se obtuvieron en Copa Confederaciones y Copa Oro, no se obsesionan con ello, pues saben bien que en unos días podría conseguir el pase al Mundial de Rusia 2018 (en el duelo contra Panamá) , y ese, al final, era el objetivo primordial del proceso.

Andrés Guardado es de los que más tiempo tiene en el Tricolor. Se incorporó al cuadro azteca con Ricardo La Volpe, en aquel proceso en el que se clasificó caminando. Y también sufrió otros. Previo al 2010 se complicó el pase, se echó mano de varios entrenadores, y al final llegó Javier Aguirre a salvar el barco. Luego, se estuvo a punto de no ir a Brasil 2014. El boleto se ganó en un repechaje.

“La realidad es que estamos a nada de conseguir el pase el Mundial y que tenemos ya un par de periodos mundialistas en los que hemos sufrido muchísimo. Hoy en día estamos por conseguirlo, obviamente no fácil, ésa palabra no existe, pero sí de una manera tranquila, sin tanta presión como se ha vivido antes”, mencionó Andrés.

Tras un breve respiro, prosiguió: “Eso hay que valorarlo, y hay que tomarlo en cuenta. La gente que por ahí puede decir que ha sido fácil, caminando, que son palabras que utilizan mucho ustedes, que no se confundan, porque no ha sido fácil”.

Lo que sí, es que “hay que darle mérito también a lo que hemos hecho en esta eliminatoria, porque por algo no se pudo en los procesos pasados y entonces hay que darle un valor que se merece".

Por supuesto, el medio campista del Betis también le da mérito a Juan Carlos Osorio, a quien defendió luego de los insultos que recibió cuando el Tri fue eliminado en semifinales de la Copa Oro.

“Nosotros no nos paramos a pensar en el tema de las críticas y que si es injusto o no es injusto, que si la rotaciones, nosotros estamos convencidos de lo que es Osorio para nosotros, de lo que es como técnico, de cómo trabajan en la verdad, creo que lo hemos expresado siempre así”.

Desde que el colombiano tomó las riendas del cuadro azteca, los seleccionados se han mostrado a favor de sus ideas y sus formas. En los malos momentos, han salido a defender a su estratega. Sobre todo cuando algunos aficionados se metieron con él al llegar al aeropuerto de la ciudad de México.

“Es injusto y no quiero que se malinterprete, las críticas siempre van existir, a todos los técnicos que han estado se las han hecho, recuerdo que siempre ha sido similar. Lo que es injusto es que ya se metan con su persona, que se metan en la forma en la que los recibieron aquí, que lo insulten y todo ese tipo de cosas por qué también somos personas. El que critiquen su trabajo y que critiquen sus maneras es parte del fútbol, y es parte de este negocio por así decirlo, eso no sólo pasa en México, pasan todo el mundo".

HAY GENTE QUE SIGUE CREYENDO

Mucho se ha hablado de que la afición mexicana no está contenta con su selección. Que los boletos para el duelo contra Panamá no se han vendido como se esperaba, pese a que podría darse la clasificación al Mundial en ese duelo.

Pese a ello, Giovani dos Santos destacó que, aunque entiende el malestar de un sector, sabe bien que habrá otro que los apoyará el próximo viernes.

"Creo que el recibimiento será positivo, sabemos que hay mucha gente que sigue creyendo en la selección, sabemos que fue un verano complicado, pero creo que estamos en una situación privilegiada en la cual necesitamos la victoria para clasificar nos. Sabemos que la afición va estar de nuestro lado".

En lo personal, Gio espera mostrar un buen nivel en los próximos partidos. En la Copa Confederaciones no se mostró en su mejor versión. Fue criticado, aunque él toma las cosas con calma.

“Obviamente en la selección he vivido buenos, malos momentos, y en los malos siempre he sabido salir adelante. He tratando de dar lo mejor de mí como profesional, sé que habrá mejores y peores etapas. Me encuentro bien, tratando de dar lo mejor de mí, creo que el viernes es una gran prueba para todos, y estoy contento por la situación en la que estamos en este momento”.

El atacante del Galaxy de Los Ángeles hizo hincapié en que ahora deben concentrarse en la clasificación al Mundial, pues "me tocó estar en la eliminatoria pasada y sufrimos muchísimo. Tenemos que estar agradecidos por la situación en la que estamos".