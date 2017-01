Hay calidad para armar dos equipos: Osorio

Ciudad de México

El calendario viene cargado para este año. La selección mexicana tiene varios compromisos, todos ellos de categoría, pero para el entrenador Juan Carlos Osorio en orden de importancia en cuanto a torneos primero está "el Mundial, la Copa Confederaciones y la Copa Oro", por lo cual se entiende que la prioridad es Hexagonal Final.

El colombiano y Santiago Baños regresaron de Las Vegas, en donde promocionaron el primer partido de la selecciones mexicana en este 2017, que será un amistoso ante Islandia el próximo 8 de febrero. El entrenador aseguró que dicho duelo le servirá para darle oportunidad a los jugadores de mostrarse y así ganarse un lugar para alguna de las competencias.

Y es que, señaló que hay calidad suficiente para armar dos equipos competitivos para la Confederaciones y la Copa Oro: "Eso es de opiniones, me parece que en nuestro trabajo es promocionar y empujar a otros jugadores. Casos como Hirving, Jesús (Dueñas), Néstor (Araujo), que se han acercado a la selección absoluta. Tendremos a un buen grupo alterno apoyado de lo que es el primer grupo".

La posibilidad de que algunos puedan participar en ambas competencias no es factible, por la cercanía que hay, pues la primer se llevará a cabo del 17 de junio al 2 de julio, y la competencia de la Concacaf será del 7 al 26 de julio.

"Para la fecha del 8 y 11 de junio creemos que hay grandes posibilidades de estar cerca del Mundial , vamos tratar de poner al mejor grupo posible, pensando que vamos a tener del 11 al 18 cinco días para preparar el primer partido de Confederaciones, y ahí tendremos que tomar una decisión, y quizá con un grupo alterno preparar la Copa Oro".

En otro tema, el que la FIFA haya aprobado que el Mundial del 2026 se juegue con 48 selecciones en lugar de 32, cambiará muchos detalles en cuanto a eliminatorias. Por ejemplo, se habla de una en conjunto entre Concacaf y Conmebol, situación que complicaría en cuanto a desplazamientos y partidos, aunque también tiene sus ventajas deportivas, al rozarse con selecciones de calidad en Sudamérica.

"Es decisión de la FIFA y seguramente tendrá que estudiar a detalles los calendarios, porque será mayor la cantidad de partidos", dijo.

Agregó que, "lo que está en nuestro alcance es pensar en la cantidad que han tenido en sus clubes y daría la posibilidad de mantener un equipo fresco, pero nos encontraremos con jugadores que no podremos descansar porque será el grupo base y creo que es demasiado el número de partidos. De hecho los estudios dicen que en Europa los equipos grandes juegan entre 50 y 60 partidos y los nuestros pueden estar por ahí".

En cuanto a la posibilidad de que Raúl Jiménez emigre a la Liga de China, Osorio dejó en claro que le convendría quedarse un tiempo más en Europa, pese a que dicho país está en proceso de contratar a más figuras de las que hasta ahora ya tiene.

"No me sorprende, Raúl es un gran jugador, su polifuncionalidad le da las posibilidades de jugar de nueve o de siete. Va a ser una decisión muy personal. Hemos visto la partida de otros grandes jugadores como el caso de Oscar, ojalá que no sea el de Raúl, ojalá que se mantenga por más tiempo en Europa, que compita y que esté más tiempo en el mejor futbol que hay que es el europeo, pero ya será una decisión muy personal".