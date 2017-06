Los otros líderes del 'Tri' Sub 20

Ciudad de México

Después de cada encuentro en el Mundial Sub 20, Marco Antonio Ruiz, el entrenador de la selección de esta categoría sale a dar la cara para hablar del resultado y el desempeño de su equipo, sea o no, que la fortuna acompañe a su oncena; y es que este escuadrón ha carecido de cohesión ente líneas, de contundencia en el ataque y de respuesta en los momentos de apremio... Con todo y esto, les ha alcanzado para instalarse en los Cuartos de Final de la justa coreana.

Esta selección ha sido criticada de principio a fin por diversas vicisitudes que ha encontrando en su camino, pero más aún, por la falta de variantes que parece tener el cuadro del Chima Ruiz; en el ambiente cercano, el propio Mario Arteaga, timonel de la selección mexicana Sub 17 y que tuvo a 14 de los elementos que componen a este conjunto, ha señalado los lados débiles de sus antiguos dirigidos, aunque con la esperanza de que mejoren y compongan el rumbo tarde o temprano.

"Cuando dirigí a la mayoría de los muchachos (todo el proceso del Mundial Chile 2015), en el torneo Sub 17, utilizábamos otro tipo de juego; empleábamos una formación que permitía el juego desde la construcción, desde la defensa; la Sub 20 juega más con la ventaja aérea y es ahí donde les cuesta trabajo la creación ofensiva, sobre todo. Tienen mucha capacidad y desequilibrio y confío que conforme avancen aún más, desarrollen mejor juego".

Sin embargo, dentro del plantel, y más allá de las irregularidades, México Sub 20 exhibe a cuatro piezas de las que se espera un inmejorable futuro y que en el Mundial han completado todos los minutos posibles; Abraham Romero, arquero, los defensas Alan Cervantes y Alejandro Mayorga, así como Edson Álvarez, que es el futbolista con más experiencia y proyección; estos cuatro han disputado los 360 minutos disponibles y le han brindado, sobre todo, equilibrio defensivo a la escuadra nacional.

Abraham Romero, que ya pertenece a Pachuca, nació en Pasadena (18 de febrero de 1998), decidió jugar por México por convicción y desde las etapas infantiles y ya disputó los Mundiales Sub 17 y ahora Sub 20: "Milité con Estados Unidos desde los 12 hasta los 16 años... Y ya no me gustó estar con ellos porque me sentía muy apartado, me sentía como el extraño. Me juzgaban los jugadores por tener hábitos más latinos, más mexicanos, me gusta la música ranchera, mucho, como Vicente Fernández, Antonio Aguilar, y yo la escuchaba y me criticaban por eso. Llegué acá y me sentí como en casa".

Compartiendo créditos en la defensa, Alan Cervantes y Alejandro Mayorga, ambos de Chivas, han sacado a flote el desempeño de la selección; el Tri apenas ha recibido tres anotaciones en cuatro duelos, siendo esta su línea más fuerte. Ambos cuentan con la credibilidad del entrenador y la confianza para liderar la zona baja, aunque sus presentes en el Rebaño es muy distinto... No ha corrido con la misma suerte, es más, ni en su proceso de selecciones menores.

Alan Cervantes disputó hace dos años el Mundial Sub 17 en Chile, y aunque no era el capitán, como ahora, ya daba avisos de su técnica individual y pulcro juego aéreo como fortalezas; en Chivas se ha ganado el puesto con la filial Sub 20 y con miras al primer equipo; Alejandro Mayorga, por su cuenta, pese a tener presencia con la misma filial, no es indiscutible aquí, por lo que también se desarrolla con Guadalajara Premier, el cuadro de la Segunda División.

Previo al inicio del Mundial, portales internacionales como Marca y As, colocaban a Edson Álvarez como una de las figuras a seguir en la selección mexicana, su experiencia previa con el América, en la que levantó elogios de la prensa y la afición, le hicieron de un lugar en la justa de su categoría, donde ahora también ha marcado un gol, y en la que se desempeña como un recuperador o mediocentro.

CON MAYOR ACTIVIDAD

NOMBRE EQUIPO EDAD J MIN G

Abraham Romero Pachuca 19 4 360 -

Alan Cervantes Chivas 19 4 360 0

Alejandro Mayorga Chivas 20 4 360 0

Edson Álvarez América 19 4 360 1

Uriel Antuna Santos 19 4 332 0