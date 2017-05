México a disipar dudas y costumbres en Mundial Sub 20

Ciudad de México

Un nuevo Mundial Sub 20 trae consigo la posibilidad de que México consiga afianzarse, por fin, dentro de una categoría en la que la falta de resultados y talento es la tónica cada dos años. En Corea, el Tri que dirige Marco Antonio Ruiz inició con un apretado triunfo ante Vanuatu (3-2), que le da tres puntos valiosísimos de cara a los dos duelos que cerrarán su participación, ante Alemania y Venezuela, respectivamente. El grupo nacional tiene la mira puesta en la siguiente ronda de la competencia.

Después de dos ciclos en los que con Sergio Almaguer en el timón, un par de generaciones sufrieron de la realidad en distintas versiones de esta categoría (2013 y 2015), México aguarda por una reconversión de estos resultados. De hecho, en las últimas 10 ediciones de la Copa, solo una ocasión (en 2011), el equipo nacional ha alcanzado las semifinales; aquella generación sorprendió a propios y extraños y se coló hasta instancias finales, donde se enfrentó al Brasil de Óscar.

El duelo por el tercer puesto midió a México frente a Francia, que contaba en sus filas con figuras de la talla de Antoine Griezman y Alexandre Lacazette; el Tri revirtió una ventaja mínima por cuenta de los dirigidos por Francis Smerecki y con goles de Ulises Dávila, Jorge Enríquez y Edson Rivera, el cuadro nacional impuso condiciones, consiguiendo su mejor resultado en esta clase de contiendas. El accionar de aquella selección dejó una agradable sensación, que no se repitió en las ediciones posteriores.

Ahora, México cuenta con una generación que tiene como base a la selección mexicana Sub 17 que compitió hace dos años en Chile 2015 y que en esa justa llegó hasta las semifinales. Aquella vez, dirigidos por Mario Arteaga, la camada quedó fuera de sus aspiraciones a la Final a manos de Nigeria, que les venció con un 4-2. De ese grupo destacó el volante ofensivo Kevin Magaña, que pertenece a Chivas y que además de marcar dos goles, cargaba con el poderío en ataque del Tri.

Magaña, al igual que otros elementos que han mantenido su progresión en diferentes categorías del balompié nacional, fueron considerados por el Chima Ruiz; en la defensa, completando el trabajo de Edson Álvarez, del América, Ulises Torres, Francisco Venegas y Joaquín Esquivel complementan la zaga; en la media destacan Pablo López y Alan Cervantes, en sus labores de recuperación, así como el ya mencionado Magaña y Paolo Yryzar como revulsivos y generadores de juego en ataque.

En la última línea destacan Claudio Zamudio, Eduardo Aguirre y Ronaldo Cisneros, que más allá de su nombre, que apela al antiguo goleador brasileño, es el responsable de los goles del selección nacional; la prensa internacional, incluso, lo ha considerado entre las figuras a seguir en este Mundial, así lo colocó el Diario Marca. El joven ariete que pertenece a Santos Laguna ya marcó en esta justa, para reforzar el triunfo de los verdes y está llamado a ser la referencia en el aparato ofensivo del Tri.

EN 10 MUNDIALES PASADOS

TORNEO INSTANCIA

Nueva Zelanda 2015 Fase de grupos

Turquía 2013 Fase de grupos

Colombia 2011 Tercer lugar

Egipto 2009 No asistió

Canadá 2007 Cuartos de Final

Holanda 2005 No asistió

Emiratos Árabes 2003 Fase de grupos

Argentina 2001 No asistió

Nigeria 1999 Cuartos de Final

Malasia 1997 Octavos de Final

EL GRUPO DE MÉXICO

EQUIPO J G E P GF GC PTS

1. Venezuela 1 1 0 0 2 0 3

2. México 1 1 0 0 3 2 3

3. Vanuatu 1 0 0 1 2 3 0

4. Alemania 1 0 0 1 0 2 0