México vence a Panamá y avanza al Mundial

Ciudad de México

Sin sorpresas. México venció a Panamá y con este triunfo suma 17 unidades, que le garantizan al Tri el pasar a la Copa del Mundo de Rusia 2018. Se trató de un juego frío, como el clima mismo, que durante el primer tiempo exhibió a una selección nacional carente de un aparato ofensivo contundente; sin embargo, la idea y accionar cambiaron en el complemento, donde la entrada de Hirving Lozano le brindó mayor fuerza al ataque.

Los primeros 15 minutos fueron de análisis, de estudiar lo que podía y no hacer el rival; José Calderón, el portero canalero, fue víctima del grito que tanto ha censurado la FIFA, además de que el Tri apenas si registró tres acercamientos, ninguno de peligro. Juan Carlos Osorio montó un once no habitual, sobre todo en el esquema táctico, con línea de cinco defensores al fondo (5-3-2). El colombiano le daba libertad Jürgen Damm y Jesús Gallardo, para pisar el área enemiga.

Y fue el último en mención, quien al 17' y al 20' se animó a desequilibrar, a salirse del guion y arriesgar más de la cuenta, aunque en ambas ocasiones, erró el toque final... Poca cohesión de ideas en ofensiva más allá de los esfuerzos individuales; Panamá se replegaba en su totalidad, mientras que la selección nacional trataba de crear peligro por diferentes vías. La vista también le hizo llegar la pelota a Guillermo Ochoa, sin grandes contratiempos.

Fueron más las veces que el audio local solicitó gritar "México", que las reales oportunidades de gol generadas por el combinado nacional. Al 39', Javier Hernández cruzó demasiado un disparo que pudo abrir el marcador. Además del frío, la escasa creación ofensiva hacía pensar que la selección no se jugaba más que tres puntos de cualquier encuentro. Una oncena deslucida, carente de ideas. El equipo fue fiel a la esencia que tanto se le ha cuestionado a Osorio y con ello se consumió el primer tiempo.

El complemento fue mucho mejor. Osorio decidió darle minutos a Hirving Lozano, que está encendido con el PSV Eindhoven y al 54', en un remate con la cabeza y luego de que Panamá se acercara con vehemencia al arco de Ochoa, el media punta consiguió el 1-0, haciendo estallar de júbilo al estadio Azteca. México jugaba más abierto y vertical, pripiciando que el rival también se fuera al frente.

México quería la victoria a cualquier costo y por ello apostó por redoblar esfuerzos, dándole ingreso a Javier Aquino, en lugar de Jesús Corona, refrescando la banda izquierda con un extremo punzante y que podía marcar diferencia. Los canaleros claudicaron en su insistencia y se preocupaban más porque el Tri no acrecentara su ventaja en el marcador. Se jugaba con intensidad en la cancha del Azteca. Se disputaba el balón con fuerza.

Al 75', Javier Aquino se perdió la opción más clara de todo el encuentro, luego de que quedara prácticamente ante el arco enemigo y volara su tiro. México ya era mejor, lo reflejaba a placer y mostraba, n el cierre del cotejo, su mejor rostro... El triunfo se consumó y con ello, la selección aseguró su plaza al Mundial de Rusia, ya que ni perdiendo los siguientes tres duelos, podría bajar de los primeros tres sitios del Hexagonal Final. Con múltiples cuestionamientos, pero Juan Carlos Osorio ya cumplió su encomienda.