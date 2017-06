Osorio y su conquista del Azteca

Ciudad de México

Cada vez que el sonido local anuncia las alineaciones y al final de la de México nombra a Juan Carlos Osorio, la afición calma un poco la Euforia. Eso ha sucedido en los cuatro partidos en los que el colombiano ha dirigido a la selección, para muchos, injusto, porque pese a cualquier circunstancia en el marcador ha cumplido como en el pasado reciente no sucedió.

Ahora, tendrá dos nuevos capítulos importantes en el Coloso de Santa Úrsula, se enfrenta el próximo jueves a una maltrecha Honduras, que no ha podido dar buenos pasos en el Hexagonal. Y a un Estados Unidos el siguiente domingo, un enemigo que ha recobrado fuerza con la llegada de su conocido Bruce Arena.

De ganar, podrían irse a la Copa Confederaciones con la seguridad de que estarán en el Mundial de Rusia 2018.

MÉXICO 3-0 EL SALVADOR

El primer choque en el que Osorio apareció en el estadio fue ante El Salvador en el 2015, y se ganó con determinación 3-0, ante un cuadro que llegó sin varios de sus estelares, tras las demandas en mejoras que tenían. Además, el Tricolor pudo haber goleado a su rival y se cansó de fallar frente al marco, situación que no agradó al público. Quizá por eso el público no salió tan contento.

Sin embargo se tenían los tres primeros puntos rumbo a Rusia, y al final era lo que importaba.

MÉXICO 2-0 CANADÁ

Luego de por fin ganarle en Vancouver a Canadá, luego de 23 años de no hacerlo, el partido en el estadio Azteca ante el conjunto de la hoja de maple parecía no tener tanta dificultad, y así fue. El cuadro azteca ganó 2-0 con goles de Andrés Guardado y Jesús Corona. Después de eso, la afición le pedía más goles al Tricolor, pero de nueva cuenta se quedaron cortos respecto a dichas expectativas.

Eso sí, para buena fortuna de los mexicanos, con ese triunfo mexicano aseguró su lugar en el Hexagonal Final de la Concacaf.

MÉXICO 0-0 HONDURAS

La siguiente ocasión que tocó jugar en casa era mucho más pesada aún. Los seguidores traían clavado el vergonzoso 7-0 que le metió Chile a México en la copa América Centenario. Aquel episodio en el que varios pedían la cabeza del entrenador, pero los directivos respaldaron el proyecto.

Por supuesto no se hizo espera la inconformidad de un sector de los presentes. Era normal. Honduras era el oponente. El partido fue malo, no brindó espectáculo, el Tricolor no se encontró y empató sin goles. Por supuesto, fue un momento incómodo para el estratega.

MÉXICO 2-0 COSTA RICA

Juan Carlos Osorio entregó buenas cuentas hasta este partido, a excepción claro, de aquella estrepitosa caída ante los chilenos. La gente quería ver al Tricolor, porque ya en el Hexagonal le habían ganado a Estados Unidos en Columbus, aunque habían empatado sin goles frente a Panamá de visitantes. En esa ocasión los anotadores fueron Javier Hernández y Néstor Araujo. En cuanto a números fue muy buena esa victoria, ya que los colocaba como líderes del Hexagonal con 7 unidades. La afición se fue tranquila aquel día, porque al final los ticos eran uno de los rivales más fuertes.