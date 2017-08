Tri convoca a ‘Chicharito’ para eliminatoria

Javier 'Chicharito' Hernández será uno de los nombres que aparezcan en la convocatoria de la selección mexicana para los duelos de eliminatoria mundialista ante Panamá y Costa Rica.

Fue el propio West Ham United, club del delantero en Inglaterra, quien adelantó su llamado al Tri de Juan Carlos Osorio a través de redes sociales.

Congrats to every Hammer who has been called up! https://t.co/I4q9iC2FSs