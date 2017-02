México, 'caminando' en debut del Premundial Sub 20: 3-0

Costa Rica

México no tuvo rival en un débil Antigua y Barbuda el estadio Ricardo Saprissa de Costa Rica, primer partido del Campeonato Sub 20 de la Concacaf que dará boletos al Mundial Sub 20 de Corea.

Doblete de Ronaldo Cisneros (2' y 45'), con autogol incluido (15') de una Antigua sin argumentos para, al menos, llegar al área Tricolor con peligro.

Los pupilos de Marco Antonio "Chima" Ruiz se perfilan entre los favoritos a quedarse con uno de los boletos, lo que deberán demostrar en el Grupo A, también con Canadá y Honduras.

El Tri buscará, de inicio, terminar entre los dos primeros del sector y avanzar a una segunda ronda, donde se formarán dos grupos de tres selecciones cada uno, y ahí tratar de quedar en la cima para disputar la final con el boleto asegurado.

El lunes 20 de febrero, el Tricolor enfrentará a Canadá.