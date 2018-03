“Esta selección no tiene un estilo definido”: leyendas del Tri

Ciudad de México

Los jugadores históricos que estuvieron presentes en el lanzamiento del álbum del Mundial coincidieron en que la selección que asistirá a Rusia el próximo mes de junio no cuenta con un estilo, una situación que se debió aprovechar debido a que llevan varios años jugando juntos.

"Lo que me preocupa de esta selección actual es que no tiene un estilo definido. Creo que esta selección también llamada a ser una selección importante, de poder estar jugando muchos años juntos, era la ideal para encontrar un estilo bien definido en el futbol mexicano, que creo debe ser una preocupación y no que cada entrenador que llegue quiere imponer su sello y estilo", comentó 'Zague'.

Para Claudio Suárez y Pavel Pardo, los jugadores mostrarán la calidad de la que están hechos, sin importar que el grupo que le tocó al Tri sea complicado; por ello están convencidos que México estará avanzando a la siguiente ronda.

"No creo (que los jugadores no sientan la camiseta), los jugadores son profesionales y lo demuestran": Pavel Pardo pic.twitter.com/0ZPgkrXcKF — Zeltzin Zamora (@chamagola9) 23 de marzo de 2018

"El grupo está complicado, pero para mí, México tiene con que para pasar a la siguiente fase", expresó Suárez.

Por su parte, el ex jugador del América aseguró que el Tricolor para su debut ante Alemania no debe fijarse en los defectos del rival, sino que "México tendrá que buscar, sobre todo, los costados, ganar las espaldas, porque México tiene jugadores muy rápidos en esas posiciones y sobre todo, lo más importante, lo que haga México".

Mientras que el ex capitán histórico del Tricolor aseguró que la selección siempre le juega de tú a tú a los equipos grandes, por lo que en Rusia, los dirigidos por Juan Carlos Osorio harán un gran papel, como lo ha hecho México anteriormente.

"El mexicano siempre da un extra y sale adelante, y así lo ha demostrado, haciendo grandes partidos entre equipos de renombre, creo que hoy, en este Mundial así va a ser, tengo mucha fe en los jugadores y en la selección, que a pesar de la rivalidad o la calidad de los rivales, creo que México va a hacer un buen papel", declaró Suárez.

Sobre el quinto partido, 'Zague' cree que todos deberían olvidar ese tema, ya que lo importante es que haya "un crecimiento mundialista".

"Se habla mucho del famoso quinto partido, creo que no debe ser una obsesión el quinto partido, a mí sí me preguntas, yo quiero ver una evolución del futbol mexicano, sea cual sea la generación, cuando ves si nosotros